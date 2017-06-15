В Хакасии безработным помогают открыть свой бизнес

В этом году планируется потратить на эти цели из республиканского бюджета более трёх миллионов рублей.

Государственную поддержку оказывает служба занятости Хакасии. Кроме выдачи субсидий, для желающих открыть собственное дело проводятся обучающие семинары об основах предпринимательства и правилах составления бизнес-планов. В прошлом году при поддержке службы занятости 44 безработных жителя республики получили средства на развитие бизнеса. В этом году пока только четверо потенциальных бизнесменов прошли конкурсный отбор и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе министерства труда и занятости РХ.

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