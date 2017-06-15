В Хакасии десять некоммерческих организаций получат гранты

Сумма государственной поддержки составит от 85 тысяч до 130 тысяч рублей. Деньги пойдут на реализацию социальных программ.

Общая сумма предоставляемых грантов из федерального и республиканского бюджетов составляет один миллион рублей, сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

Победителями конкурса стали десять некоммерческих организаций. На программу «Проспект дружбы народов» Межрегиональная общественная организация Союз учителей немецкого языка Республики Хакасия и юга Красноярского края получит 130 тысяч рублей. На «Издание книги-фотоальбома «Национальная одежда в традиционной культуре хакасов» на трех языках: русском, хакасском, английском» Хакасский региональный общественный фонд социальной поддержки населения «Мир Добра» получил 100 тысяч рублей. Столько же выделено на программу «Ымай (Ымай – Iче) – образ материнства и защиты семьи Хакасской региональной общественной организации «Лига хакасских женщин «Алтынай». Проект «Регион без границ» Общероссийской общественной организации «Хакасское республиканское отделение «Союза журналистов России» получит 100 тысяч рублей. «Республиканский фестиваль хакасских родов «Родной язык – душа народа» Хакасского регионального общественного движения хакасского народа удостоилось 100 тысяч. На «Национальный конкурс красоты «Мисс Абахай» - 2017» Отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество) – Союз театральных деятелей Республики Хакасия» выиграло 100 тысяч рублей. «Издание обучающего видеокурса на русском и хакасском языках «Технология изготовления хакасской традиционной одежды» Хакасской региональной общественной организации «Общество востоковедов» выиграло 100 тысяч рублей. Проект «Здоровый образ жизни – это здорово» Территориального общественного самоуправления «Инициатива» села Таштып Таштыпского района получил также 100 тысяч рублей. На проведение в Аскизе межрегионального молодёжного гражданского форуму «Сильные народы – сильная Россия» Хакасская региональная общественная организация «Информационный центр коренных народов Республики Хакасия «АранЧула» выиграла 85 тысяч рублей. Такую же сумму направит Региональная общественная организация Республики Хакасия «Союз таджикистанцев «Бародари» на проект "Памятка "В помощь мигранту".

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