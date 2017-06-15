В Хакасии лесники оперативно тушат лесные пожары

Сегодня ликвидированы грозовые пожары в Усть-Бюрском и Бирикчульском лесничествах. Работникам лесного хозяйства удалось потушить возгорания буквально в самом зачатке, на площади по 1,5 гектара.

Сейчас более 30 человек и шесть единиц лесопожарной техники борются с двумя возгораниями на территории Абазинского лесничества. Пожары обнаружены на площади меньше одного гектара. Ситуация осложняется тем, что местность труднодоступная, горная. Огонь «прячется» под камнями. Уже семь лесных пожаров в нынешнем сезоне спровоцированы молнией. Всего с начала пожароопасного сезона в Хакасии произошло 20 лесных пожаров. Общая площадь – около 200 гектаров. Причем на территории Абазинского лесничества произошло пять пожаров, сообщили в пресс-службе минприроды РХ. В прошлом году на 15 июня было зарегистрировано 28 пожаров на площади 458 гектаров.

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