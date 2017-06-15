В Хакасии маленький ребенок получил ожоги на детской горке

В Саяногорске следователи выясняют обстоятельства, при которых малолетний ребенок получил ожоги на детской горке.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, полуторагодовалый ребенок получил ожоги во время прогулки с мамой на детской площадке. Малыш подбежал к металлической горке и положил ладони на нее поверхность, которая оказалась раскаленной от солнечных лучей.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить ответственных лиц за техническое обслуживание горки на детской площадке, действиям которых будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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