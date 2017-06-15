В Хакасии начинается защита фермерских бизнес-проектов

На получение грантов претендуют 62 заявителя. С сегодняшнего дня начинаются очные собеседования с конкурсантами и защита ими своих бизнес-проектов перед межведомственной комиссией.

Из списка конкурсантов на развитие семейных животноводческих ферм к очному собеседованию допущены все шесть заявителей. Из 73 начинающих фермеров к следующему этапу допущено лишь 56. Заявителям, не прошедшим отбор, будут разосланы персональные уведомления о причинах отказа. В 2017 году на государственную поддержку начинающих фермеров из федерального и республиканского уровней бюджета выделено 54 698 800 рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 29 172 000 рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

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