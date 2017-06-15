В Хакасии начинается защита фермерских бизнес-проектов

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На получение грантов претендуют 62 заявителя. С сегодняшнего дня начинаются очные собеседования с конкурсантами и защита ими своих бизнес-проектов перед межведомственной комиссией.

Из списка конкурсантов на развитие семейных животноводческих ферм к очному собеседованию допущены все шесть заявителей.  Из 73 начинающих фермеров к следующему этапу допущено лишь 56. Заявителям, не прошедшим отбор, будут разосланы персональные уведомления о причинах отказа. В 2017 году на государственную поддержку начинающих фермеров из федерального и республиканского уровней бюджета выделено 54 698 800 рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 29 172 000 рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,259