В Хакасии обсудили вопрос снижения детской смертности

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уполномоченный по правам ребёнка Ирина Ауль и министр здравоохранения Владимир Костюш заключили соглашение, в рамках которого утверждены принципы взаимодействия. В ходе встречи руководители обсудили один из наиболее острых вопросов - снижение детской смертности в республике.

Владимир Костюш отметил, что в целях эффективной профилактики детской смертности в Хакасии организовано комплексное взаимодействие специалистов медицинских организаций, органов соцзащиты, занятости, опеки и попечительства. Ирина Ауль, в свою очередь, подтвердила, что сохранение здоровья и жизни подрастающего поколения – это  одна из приоритетных задач, поэтому всё, что касается случаев гибели детей, является предметом пристального внимания Уполномоченного по правам ребёнка. Факты гибели детей по различным причинам в Хакасии регистрируются ежегодно. Они требуют тщательного анализа при участии всех ответственных структур, сообщается на портале правительства РХ.

 

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