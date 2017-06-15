В Хакасии определят энергоэффективные предприятия

Республиканский «Центр энергосбережения» при поддержке госкомтарифэнерго Хакасии и Минэнерго России объявил конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Участникам предлагают представить проекты, реализованные в период с 1 октября 2016 года по 31 июля 2017 года. Среди номинаций - «Лучший проект по модернизации уличного освещения», «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении», «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом», «Лучший проект в области энергосбережения на общественном транспорте», «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди молодёжи», сообщает пресс-служба госкомтарифэнерго. Поучаствовать могут социальные учреждения транспортные, промышленные и строительные компании, госучреждения, сельхозпредприятия, предприятия ЖКХ, ТСЖ, организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, СМИ. Окончательные итоги конкурса будут оглашены в октябре на Международном форуме РЭН-ENES.

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