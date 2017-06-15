В Хакасии отдали в собственность участок с рекой

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Усть - Абаканском районе оштрафовали кадастрового инженера за ошибку в межевании.

 

 

 При изготовлении межевого плана одного из земельного участка в селе Райков  Усть-Абаканского района  не был учтен  факт, что  на нем располагается река Сухой Уйбат. В соответствии с Водным кодекса РФ все моря, реки, озера, болота, водохранилища и другие водные объекты находятся в федеральной собственности и должны быть доступны для всех. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков,пояснили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.  Вину в совершенном правонарушении кадастровый инженер не признал. Однако, в ходе рассмотрения административного материалы доводы прокуратуры района были подтверждены, постановлением  суда  инженер оштрафован на 30 тысяч  рублей.

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