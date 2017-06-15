В Хакасии отдали в собственность участок с рекой

В Усть - Абаканском районе оштрафовали кадастрового инженера за ошибку в межевании.

При изготовлении межевого плана одного из земельного участка в селе Райков Усть-Абаканского района не был учтен факт, что на нем располагается река Сухой Уйбат. В соответствии с Водным кодекса РФ все моря, реки, озера, болота, водохранилища и другие водные объекты находятся в федеральной собственности и должны быть доступны для всех. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков,пояснили в пресс-службе прокуратуры Хакасии. Вину в совершенном правонарушении кадастровый инженер не признал. Однако, в ходе рассмотрения административного материалы доводы прокуратуры района были подтверждены, постановлением суда инженер оштрафован на 30 тысяч рублей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







