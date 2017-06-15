В Хакасии пик паводка благополучно пройден

На дальнейшее развитие гидрологической обстановки будут влиять осадки. Уровни воды на реках Хакасии стабильно низкие.

На реке Абакан в районе Абазы уровень воды составляет 204 см (-11 см за сутки, критический уровень – 490 см), в районе Райкова – 513 см (-13 см, критический уровень – 958 см), в районе Абакана – 174 см (-4 см, критический уровень – 550 см), сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ. Окончательные итоги прохождения паводка в республике будут подведены в июле.

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