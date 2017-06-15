Житель Абакана угнал велосипед от дерева и сдал в ломбард

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Владелец хоть и пристегнул транспортное средство специальным замком, но это не уберегло имущество от кражи.

33-летний абаканец пристегнул свой велосипед к дереву у подъезда дома на улице Стофато. Через четыре часа мужчина вернулся за транспортом, но имущества на месте не оказалось. Ущерб потерпевший оценил в 8000 рублей.

Велосипед похитили, перекусив замок инструментом. Подозреваемого в краже задержали. Им оказался мужчина 1988 года рождения, двухколёсный транспорт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские говорят. что с начала года в Абакане украли уже больше сотни великов.

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