Житель Абакана воровал из магазина, в котором работал

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По вечерам мужчина выносил из магазина электроинструмент и продавал его, пока предприниматель не провёл ревизию.

Абаканский индивидуальный предприниматель обратился в полицию после того, как не досчитался товара и выручки в магазине на улице Павших коммунаров. Ущерб заявитель оценил в 20 000 рублей.

Полицейские выяснили, что кражами промышлял продавец этого же магазина. Мужчина 1980 года рождения, пользуясь тем, что в помещении нет камер видеонаблюдения и вечерней охраны,  в течение нескольких дней похищал товар и продавал его. Незаконную выручку сразу же тратил.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания в данном случае – до пяти лет лишения свободы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,230