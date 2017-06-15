Житель Абакана воровал из магазина, в котором работал

По вечерам мужчина выносил из магазина электроинструмент и продавал его, пока предприниматель не провёл ревизию.

Абаканский индивидуальный предприниматель обратился в полицию после того, как не досчитался товара и выручки в магазине на улице Павших коммунаров. Ущерб заявитель оценил в 20 000 рублей.

Полицейские выяснили, что кражами промышлял продавец этого же магазина. Мужчина 1980 года рождения, пользуясь тем, что в помещении нет камер видеонаблюдения и вечерней охраны, в течение нескольких дней похищал товар и продавал его. Незаконную выручку сразу же тратил.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания в данном случае – до пяти лет лишения свободы.

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