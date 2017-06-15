Житель Хакасии подозревается в интимной связи с несовершеннолетней

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ширинского района, подозреваемого в половой связи с несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии, молодые люди были знакомы давно, поскольку проживают в одном селе. На протяжении года они поддерживали отношения.

17 апреля девушка, которой еще не исполнилось 16 лет, пригласила мужчину домой в гости. Приятель был нетрезв. По обоюдному согласию 14-летняя девушка вступила с ним в интимную связь.

Заявление о совершении полового сношения с несовершеннолетней поступило 9 июня. Следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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