Жители Хакасии активно задавали вопросы президенту России

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сибирский филиал «МегаФона» обработал более 18 тысяч обращений, которые сибиряки отправили Владимиру Путину в звонках и SMS.

Больше всего вопросов к президенту страны накопилось у жителей Красноярского края. Они отправили свыше 5 тысяч голосовых и текстовых сообщений и оказались в два раза активнее, чем новосибирцы.

Жители Хакасии также активно оставляли вопросы для Прямой линии. Однако их количество снизилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.  Отметим также, что в этом году жители республики предпочли оформлять свои мысли в письменном виде – SMS было отправлено в 1,8 раза больше, чем сделано звонков. В 2016 году абоненты одинаково много звонили и писали Владимиру Путину.

Для приема голосовых обращений к Президенту России работает телефон «Горячей линии» 8 800 200-40-40, SMS и MMS-послания можно отправлять по номеру 04040.

                    *На правах рекламы

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