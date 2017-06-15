Жители Хакасии могут звонить на телефон доверия таможни

О нарушениях и преступлениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также о неправомерных действиях должностных лиц можно сообщить по телефону доверия Хакасской таможни.

Его номер 8 (3902) 35-81-12. Позвонившему предлагается представиться, назвать фамилию, имя, отчество, сообщить номер телефона, а также адрес для направления письменного ответа. Звонки принимаются и регистрируются круглосуточно. По каждому обращению проводится проверка и принимается соответствующее решение. Конфиденциальность сообщения гарантируется, сообщили в пресс-службе Хакасской таможни.

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