Жители Хакасии могут звонить на телефон доверия таможни

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

О нарушениях и преступлениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также о неправомерных действиях должностных лиц можно сообщить по телефону доверия Хакасской таможни.

Его номер 8 (3902) 35-81-12. Позвонившему предлагается представиться, назвать фамилию, имя, отчество, сообщить номер телефона, а также адрес для направления письменного ответа. Звонки принимаются и регистрируются круглосуточно. По каждому обращению проводится проверка и принимается соответствующее решение. Конфиденциальность сообщения гарантируется, сообщили в пресс-службе Хакасской таможни.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,263