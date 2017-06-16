Пенсионерка из Хакасии заплатила за «очистку денег» 58 тысяч рублей

Жертвой лжецелительниц на этот раз стала 85-летняя жительница села Новоенисейка.

14 июня она приехала в Саяногорск по делам. В Заводском микрорайоне к бабушке подошли две незнакомки, сказали, что у женщины порча. Для снятия недуга требовалось очистить все денежные средства, которые есть у пенсионерки. Дама съездила в Новоенисейку за сбережениями. 58 тысяч рублей она передала незнакомкам. Одна из них положила деньги в носок и сказала женщине отвернуться. В это время злоумышленница подменила носок, отдала его бабушке, попросила убрать, не смотреть до следующего дня и никому ничего не рассказывать, иначе обряд снятия порчи не сработает. В назначенное время жертва мошенниц обнаружила в носке бумажки и обратилась в полицию. Это уже не первый подобный случай. Ранее на удочку лжецелительниц попалась пенсионерка из Абакана. Мошенниц разыскивает полиция, сообщает пресс-служба МВД России по Хакасии.

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