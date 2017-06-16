До семи лет тюрьмы грозит браконьерам-лесорубам из Хакасии

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Черные заготовщики вырубили 30 кубометров древесины на территории урочища Каралиновка Усть-Бюрского лесничества.

Злоумышленники нанесли лесному фонду ущерб - более 240 тысяч рублей. Подозреваемых разыскивают. Им грозит уголовное наказание - до семи лет лишения свободы либо штраф до трех миллионов рублей.

Нынче инспекторы выявили 31 случай незаконной рубки. Общий ущерб лесу – более шести миллионов рублей. Чаще всего самовольщики орудовали на территории Таштыпского района. 16 виновников привлечено к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Хакасии.

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