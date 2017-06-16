Глава Хакасии дал поручение помочь многодетной семье

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня Виктор Зимин провёл личный приём граждан. Семье Стальмоковых, которые воспитывают десять детей, обещал оказать содействие в строительстве бани.

В своей странице на Инстаграмм глава республики Виктор Зимин сообщает следующее. «Сегодня провел личный прием граждан. Особенно большие эмоции испытал после встречи с многодетной семьей Стальмоковых. Лариса и Михаил воспитывают 10 детей! Двое самых младшеньких имеют серьезные проблемы со здоровьем и находятся на инвалидности. Люди от чистого сердца попросили помочь в строительстве бани с теплым переходом из дома. Считаю, что эта семья уже совершила подвиг, находя поддержку друг в друге, живя в мире и согласии в очень сложных бытовых условиях. Дал поручение не только построить баню, но и оборудовать ее всем необходимым. Вплоть до стиральной машины».

 

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