Полиция Абакана проводит профилактику подростковых краж

Правоохранители раздали фармацевтам и продавцам памятки, предупреждающие о преступных схемах подростков.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, подобные профилактические работы сотрудники полиции проводят в «излюбленных» местах малолетних нарушителей.

К примеру, в мае двое подростков ушли из школы и совершили в учебное время несколько краж из касс аптек. После этого несовершеннолетние уехали в Красноярск, где продолжили воровать по той же схеме. Одному из подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: он допустил рецидив преступления.

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