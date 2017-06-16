Полиция Абакана проводит профилактику подростковых краж

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Правоохранители раздали фармацевтам и продавцам памятки, предупреждающие о преступных схемах подростков.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, подобные профилактические работы сотрудники полиции проводят в «излюбленных» местах малолетних нарушителей.

К примеру, в мае двое подростков ушли из школы и совершили в учебное время несколько краж из касс аптек. После этого несовершеннолетние уехали в Красноярск, где продолжили воровать по той же схеме. Одному из подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: он допустил рецидив преступления.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,237