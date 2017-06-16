Потребители Хакасии задолжали АО «Хакасэнергосбыт» 891 миллион рублей

С начала года долг потребителей АО «Хакасэнергосбыт» вырос на 110 миллионов рублей.

- Большая часть неплательщиков - предприятия жилищно-коммунальной сферы, доля населения в задолженности – всего 5 процентов, - рассказал директор по сбыту АО «Хакасэнергосбыт» Дмитрий Обложенко на сегодняшней пресс-конференции в редакции газеты «Хакасия».

При этом взыскать большую часть долга не представляется возможным: предприятия банкротятся, ликвидируются, правда потом регистрируются вновь – но уже как новые. Обложенко привел примеры - саяногорский «Теплоресурс», усть-абаканский «Тепловодоканал». Предприятия ликвидируются, расторгают договор с энергетиками, а затем регистрируют новые структуры

на старой базе и с прежним коллективом. ГУП «Хакресводоканал» с 2012 года накопил долг за электроэнергию 284 миллиона рублей, «ХакТЭК» - 110 миллионов.

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