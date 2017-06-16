Потребители Хакасии задолжали АО «Хакасэнергосбыт» 891 миллион рублей

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С начала года долг потребителей АО «Хакасэнергосбыт» вырос на 110 миллионов рублей.

 

- Большая часть неплательщиков  - предприятия жилищно-коммунальной сферы, доля населения  в задолженности – всего 5 процентов, - рассказал  директор по сбыту  АО «Хакасэнергосбыт» Дмитрий Обложенко  на  сегодняшней пресс-конференции  в редакции газеты «Хакасия».

При этом  взыскать большую часть долга не представляется возможным: предприятия банкротятся,  ликвидируются, правда потом  регистрируются вновь – но уже как новые. Обложенко привел примеры -  саяногорский «Теплоресурс»,  усть-абаканский «Тепловодоканал». Предприятия ликвидируются, расторгают договор с энергетиками, а затем регистрируют новые структуры

на старой базе и с прежним коллективом. ГУП «Хакресводоканал» с 2012 года накопил долг за электроэнергию 284 миллиона рублей,  «ХакТЭК» - 110 миллионов.

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