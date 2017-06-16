Путин назвал Сталина «продуктом своей эпохи»

Советский лидер Иосиф Сталин был сложной фигурой и «продуктом своей эпохи», его не нужно ни обелять, ни демонизировать, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил Путина, как он относится к тому, что Сталин привел Россию к победе над фашизмом, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что вы очень хитрый человек», - сказал Путин.Путин напомнил, что «в английской истории был такой деятель, как Кромвель». Он отметил, что памятники этому «кровавому человеку» стоят в Великобритании, а Наполеона «вообще боготворят», хотя Наполеон получил власть в результате революции, «восстановил монархию и объявил себя императором». По словам Путина, Наполеон «привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению».

Сталина можно «сколько угодно демонизировать», можно и «оворить о его заслугах в победе над нацизмом», отметил Путин. Чрезмерную демонизацию он назвал атакой на СССР и Россию.

«Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» - сказал президент.По его словам, в России произошли капитальные изменения, хотя в сознании россиян, «наверное, кое-что остается». Но это не означает, что следует забыть об ужасах сталинизма.

Путин напомнил о гибкости «антисоветчика» Уинстона Черчилля по отношению к Сталину: во время Второй мировой войны называл Сталина «великим полководцем и революционером», а после инициировал холодную войну. Путин также указал, что после того, как СССР испытал атомную бомбу, именно Черчилль призвал к «сосуществованию двух систем». При этом Путин сомневается, что отношение Черчилля к Сталину на самом деле изменялось.

Путин сказал, что его родители, как и большинство граждан СССР, восхищались Сталиным.

Путин заявил, что гордится своими родителями. Путин рассказал, что его мать умерла в 1998 году; отец - в 1999 году, не дожив «буквально два месяца» до того, как Путин возглавил российское правительство.

«Но даже до того, как я был назначен премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил - вот мой президент едет», - сказал Путин.

Напомним, на этой неделе в США вышел фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».





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