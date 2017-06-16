Российская компания «АЛРОСА» смогла выдавить гиганта алмазной индустрии из ОАЭ

De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, закроет свой офис в Дубае из-за снижения спроса со стороны местных компаний, сообщает Rapaport со ссылкой на письмо, которое De Beers отправила своим клиентам.

Работа дубайского офиса, который был открыт в 2011 году, прекратится с 31 июля текущего года.

Основные объемы аукционных торгов алмазов переместились в Мумбаи с момента создания в 2015 году специальной налоговой зоны (special notified zone, SNZ) при Бхаратской алмазной бирже, отмечает Rapaport. До этого многие индийские клиенты приезжали за алмазным сырьем в Дубай. Спрос со стороны индийских покупателей в течение полугода после создания SNZ вырос, и De Beers видит значительные возможности расширения операций в Индии, отметил представитель компании. Необходимость в постоянном присутствии в Дубае отпала, добавил он.

Покупатели, чьи операции сейчас управляются через Дубай, получат новых операторов De Beers в Мумбаи. Потенциальные покупатели смогут просматривать алмазное сырье De Beers в Мумбаи или в других офисах De Beers — в Антверпене, Тель-Авиве, Гонконге и Нью-Йорке.

Конкурент De Beers, российская «АЛРОСА», накануне выступила с противоположным заявлением — о расширении сотрудничества с Дубаем в сфере торговли алмазной продукцией. Такое сообщение было сделано по итогам встречи главы «АЛРОСА» Сергея Иванова с исполнительным председателем Дубайского многопрофильного центра товарной торговли (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) Ахмедом Бен Сулеймом.

По сообщению «АЛРОСА», стороны обсудили возможности расширения торговой деятельности «АЛРОСА» на площадке Дубайской алмазно-бриллиантовой биржи, действующей в структуре DMCC. Кроме того, стороны договорились об усилении борьбы с незадекларированной алмазной продукцией синтетического происхождения.

В 2016 году «АЛРОСА» реализовала алмазное сырье компаниям-резидентам ОАЭ на сумму $259,5 млн. На площадке Дубайской алмазно-бриллиантовой биржи работает дочерняя компания «АЛРОСА» — Arcos East DMCC.

ОАЭ занимает четвертое место в денежной структуре экспорта российских алмазов после Бельгии, Индии и Израиля.

Русская весна

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