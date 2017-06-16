Россия предпримет меры по защите госдолга и резервов от санкций США

В случае принятия Сенатом США ограничительных мер в отношении российского государственного долга Москва предпримет меры для его защиты, а также защиты резервов в ценных бумагах, заявил Торговый представитель России в США Александр Стадник.

В то же время он уточнил, что пока не до конца понимает, какие меры могут быть предприняты в отношении госдолга России.

«Но в любом случае Российская Федерация всегда предпринимает действия по защите своего долга и резервов, находящихся в гособлигациях США и других дееспособных государств», – сказал Стадник РИА «Новости».Россия в апреле нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на 5,1 млрд долларов – до 104,9 млрд долларов. В настоящее время Россия занимает 14-е место среди держателей американского долга.

Стадник также заявил, что новые санкции в отношении России, предложенные Сенатом, выглядят как неприкрытое лобби энергетических компаний США, стремящихся вытеснить российские газ и нефть с мировых рынков.

«Соответственно, создавая санкциями затруднения для развития российским, иранским, катарским и другим энергетическим компаниям, они тем самым формируют условия для более масштабного выхода американских компаний на мировые рынки СПГ. Это становится таким неприкрытым продвижением своей нефтегазовой отрасли с использованием нерыночных инструментов и запрещенных приемов», – заметил он.

По его словам, такое неприкрытое лобби можно объяснить стремлением Вашингтона возместить рост бюджетных расходов и стоимости обслуживания госдолга в условиях роста ставки Федеральной резервной системы.

В четверг Сенат Конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта относительно новых санкций в отношении России и Ирана. В пятницу были озвучены детали законопроекта, принятого Сенатом США.

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