С 1 июля плата жителей Хакасии за коммунальные услуги вырастет

С 1 июля в Хакасии и в России начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, тепло, водоснабжение и водоотведение.

- Соввокупная плата по Хакасии, в среднем, увеличится на 3,9 процента, однако по отдельным муниципалитетам допустимо предельное отклонение на 2,5 процента, - сообщила исполняющая обязанности председателя госкомтарифэнерго Хакасии Марина Пономаренко на сегодняшней пресс-конференции в редакции газеты «Хакасия». – Таким образом, рост соввокупной платы за коммунальные услуги каждого жителя Хакасии не превысит 6,4 процента.

Год назад цифра предельного роста составляла 6,9 процента. Индекс увеличения соввокупной платы за коммунальные услуги для каждого муниципального образования свой. Цифры утверждены постановлением главы Хакасии. В нем говорится, что общий рост стоимости коммунальных услуг при том же наборе и объеме потребления в платежках с июля 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года не должен быть выше установленного предельного индекса.

Коммунальные услуги подорожают по разному: электроэнергия на 3,9 процента, тепло-, водоснабжение и водоотведение в разных городах и районах - на 3,9- 5,8 процента. Максимальное повышение - на 6,4 процента предусмотрено в Абакане для владельцев частных домов, подключенных к централизованному теплоснабжению.

С 1 июля жителей Хакасии ждут и другие изменения в ЖКХ. Общедомовые нужды перешли из разряда коммунальных в жилищные услуги, в них вошло водоотведение. Пересмотрены нормативы по ОДН, изменился набор общедомовых помещений, в него вошли чердаки и подвалы. Тарифы на жилищные услуги госкомтарифэнерго не устанавливает, их повышение будут утверждать собрания жильцов с подачи управляющих компаний.

Час «Ч» наступить в августе, когда потребителям придут платежки за ЖКУ с новыми более высокими цифрами. Если при одинаковом наборе и объеме услуг рост платежа превысит установленный правительством Хакасии для муниципального образования максимальный индекс, следует обратиться в свою управляющую организацию, советуют в госкомтарифэнерго республики. Контролирует правильность начисления платы граждан за коммунальные услуги госжилинспекция Хакасии. Ее руководитель Максим Виноградов рассказал на пресс-конференции еще об одном нововведении в сфере жилищно-коммунального законодательства.

- Предусмотрен штраф в пользу потребителя за неправильное начисление платы за комммунальные услуги. Если ошибка доказана, потребителю вернут переплату плюс 50 процентов переплаченной суммы.

С ростом расходов на ЖКХ жителям Хакасии посоветовали бороться посредством энергосбережения.

- При утверждении сметы на капремонт дома не выбрасывайте затраты на энергосбережение, - посоветовал потребителям заместитель председателя госкомтарифэнерго Хакасии Олег Тропин. - Они окупятся и дадут серьезную экономию по квартплате.

Результаты соцопросов показывают, что среди самых значительных трат семейного бюджета жители России называют жилищно-коммунальные платежи.

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