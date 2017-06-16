Штайнмайер посоветовал не ждать неожиданного сближения Европы и России

Отчуждение между Европой и Россией растет около 15 лет и обострилось в связи с событиями в Крыму и на Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, не стоит ждать, что Россия и Европа неожиданно сблизятся, передает Deutsche Welle со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Штайнмайер считает, что в данный момент идентичность России формируется не через поиск основ для взаимодействия с Европой, а через дистанцирование от Запада.Также он не избежал штампа антироссийской пропаганды о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в других странах.

Штайнмайер заявил, что такие действия в отношении Германии приведут «к неизбежному дальнейшему истощению резерва совместных ценностей», что «губительно» скажется как на России, так и на Германии.

Однако, по его словам, Западу нужно искать пространство для диалога с Россией, нужно «говорить о том, что нас разделяет», и помнить, что Россия «остается большим соседом, который имеет влияние на ситуацию в Европе как в хорошем аспекте, так и в плохом». Он призвал не думать о России «окончательными категориями», а стремиться к переменам, передает ТАСС.

На днях министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила на заседании комитета Европарламента по внешней политике, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы.

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