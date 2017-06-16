США «дали залп» по трубопроводу «Северный поток – 2»

Сенат США постановил усилить и расширить ограничения против российских компаний, это лишает всех оставшихся надежд на то, что Вашингтон при Трампе упростит отношения с Москвой, констатирует Financial Times, комментируя новые антироссийские санкции США.

Как раз тогда, когда российские компании считали, что приспособились к санкциям, введенным Западом три года назад после воссоединения с Крымом, сенат утверждает законопроект о новых санкциях против России, констатирует Financial Times.

Новый санкционный «залп» вновь порождает нервозность среди иностранных инвесторов в России – подобную той, что последовала за введением предыдущих санкций, констатирует издание. Многие компании, такие как нефтяной гигант ExxonMobil, приостановили инвестиционные проекты в России, а банки прекратили финансирование местных предприятий, утверждается в материале FT.

«Это создает угрозу», – заявил исполнительный директор одной из компаний, пострадавших от санкций.

Наиболее заметной целью является спорный газопровод «Северный поток – 2», который намерен начать закачку газа из России в Европу в 2019 году и является флагманским проектом для «контролируемой Кремлем газовой монополии Газпрома», напоминает Financial Times. «Санкции направлены на тех, кто инвестирует в строительство трубопроводов для российских энергоносителей или поддерживает такое строительство», – не скрывает один из авторов санкционного законопроекта, сенатор-республиканец Майкл Крепо.

В Вашингтоне полагают, что «Северный поток – 2» является «инструментом геополитической власти Газпрома», призванным укрепить его господство в сфере энергоснабжения Европы. Американские санкции «могут стать головной болью» для европейских партнеров проекта «Северный поток – 2» – Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper. Их вложения составляют половину стоимости проекта – около 9,5 млрд евро.

Издание напоминает, что законопроект сенаторов еще должен быть одобрен в палате представителей. Но даже без этой ратификации, голосование в сенате скажется явно отрицательно на деловом климате – приводит FT мнение, изложенное в аналитической записке московского офиса инвестиционного банка BCS Global Markets.

Индекс ММВБ в Москве упал до 4,2% в четверг и закрылся на самом низком уровне с февраля 2016 года, а доходность по пятилетнему долгу страны выросла, указывает FT. Акции «Роснефти», «крупнейшего производителя нефти в стране и компании, в значительной степени зависимой от последствий санкций», закрылись на 1,1% ниже. Сбербанк, крупнейший российский банк, потерял 2,1%, констатирует издание.

Надежды на смягчение санкций при Трампе вызвали всплеск иностранных инвестиций в российскую экономику в первые месяцы его администрации, однако сейчас поводов для оптимизма меньше, полагает FT. Далее следует цитата из интервью, которое Financial Times недавно дал Игорь Сечин. Гендиректор Роснефти констатирует, что во время избирательной кампании Трамп демонстрировал совершенно иной подход к развитию отношений с Россией. Но как только он стал президентом, на него начали давить. Те, кто вводил санкции, начали создавать условия для их продолжения.

Первая волна санкций совпала с 50-процентным падением цен на нефть, самым важным экспортным товаром в России, и вызвала рецессивные процессы в экономики. Но с тех пор российская экономика вернулась к росту.

Компании, попавшие под санкции, «такие как «Роснефть» и ее нефтяные конкуренты «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть», в целом справились с некоторым количеством негативных последствий, в частности, заменив иностранное кредитование местным финансированием, указывает FT.

Нынешнее голосование в сенате по санкциям призвано расширить антироссийские ограничения, распространив их на транспортную, металлургическую, и горнодобывающую промышленность и на судоходство. Речь идет о «реальной интенсификации» санкций, сказал FT главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин.

Некие ограничения могут коснуться и суверенного долга России. Напомним, соответствующий доклад о последствиях таких санкций минфин США должен представить конгрессменам в течение 180 дней после введения санкций. Этот доклад может иметь серьезные последствия для способности российских компаний управлять ликвидностью, заявил Financial Times Луис Саенс, глава российского подразделения по торговле акциями BCS Financial Group.

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