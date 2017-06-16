Трогательное общение журавлей с потомством запечатлели фотографы в Хакасии

Семью журавлей во время рабочей поездки на участок «Камызякская степь с озером Улуг-Коль» встретили научные сотрудники заповедника «Хакасский».

Сначала сотрудники заповедника наткнулись на журавлиное гнездо, в котором обнаружили два яйца, но это были не все удивления дня. «В нескольких метрах от гнезда мы наблюдали за парочкой журавлей. Один из них, по-видимому самец, исполнял изящный танец — это своеобразное ухаживание, которое проявляет самец к самке. Танец состоит из подпрыгиваний, подбрасываний травы и хлопаньем крыльями» — комментирует научный сотрудник заповедника Евгения Макеева.



На следующий день наблюдатели встретили уже семью с вылупившимися птенцами. Родители попеременно обогревали потомство и трогательно общались с ними. Фотографу даже удалось запечатлеть, как один из птенцов застрял в оперении взрослого журавля. Птицы вели себя спокойно: позволили долго наблюдать за их поведением и фотографировать.



Как рассказывают сотрудники заповедника, журавль-красавка — самый мелкий вид журавлиного племени: его высота 90 — 100 см, а вес 2 — 3 кг. Недаром его ещё называют малый журавль. Вид занесён в Красные Книги России и Хакасии.

В заповеднике «Хакасский» вид отмечается регулярно с 1995 года. В 1980 году журавль-красавка считался исчезнувшим для региона. Сейчас вид благополучно гнездится и выводит потомство на территории шести лесостепных участков заповедника: «Оглахты», «Камызякская степь с озером Улуг-Коль», «Озеро Шира», «Озеро Иткуль», «Озеро Белё» и «Подзаплоты».



Специалисты рассказывают, что красавка образует пару на всю жизнь. Но. несмотря на моногамность, если у пары не случается потомства, она расстается. Гнезда красавки располагаются на земле, участок обычно замаскирован травой. Как и все журавли, красавки откладывают по два яйца, но иногда бывает три яйца или только одно.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







