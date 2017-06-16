Ударом ВКС мог быть уничтожен лидер ИГ аль-Багдади

Минобороны проверяет сообщения о возможном уничтожении лидера «Исламского государства» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российских ВКС 28 мая близ Ракки.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС России) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», – сообщает военное ведомство, говорится на странице Минобороны в Facebook.

Также в Минобороны подтвердили, что при ударе ВКС были уничтожены высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» ИГ, а также 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны. В частности, среди уничтоженных называют «эмира» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагима Ан-Наефа аль-Хаджа, контролировавшего район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальника службы безопасности» ИГ Сулеймана Аль-Шауаха.

Данные о совещании лидеров ИГ в южном предместье Ракки Минобороны получило в конце мая. Предполагалось, что террористы обсудят маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор. Удар был нанесен ночью 28 мая, после того, как данные о месте и времени встречи были подтверждены при помощи дронов.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри), впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Вместе с тем СМИ сообщают, что главари ИГ, сбежавшие из Мосула и Раки, которые штурмует международная коалиция, организовали «штаб» в сирийском Эль-Маядине.

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