В Абакане более четырех тысяч зданий проверят на качество подготовки к зиме

Специалисты Сибирской генерирующей компании начали работу по контролю подготовки жилого фонда столицы Хакасии к зиме.

До конца лета специалистам тепловой инспекции Южно-Сибирской тепосетевой компании предстоит проверить состояние внутренних систем отопления в учреждениях, организациях, промышленных объектах Абакана. Кроме того, под их контролем – погода во всех многоквартирных домах столицы. Ежедневно специалисты Южно-Сибирской теплосетевой компании поверяют от 20 до 30 домов, а за лето им необходимо проверить системы теплопотребления 911 многоквартирных домов и более трех тысяч организаций, медицинских и образовательных учреждений и промышленных объектов, сообщается на сайте мэрии Абакана.

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