В Абакане ищут пенсионерку, которая присвоила чужой кошелёк

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Женщина увидела кошелёк на одном из прилавков на сельскохозяйственном рынке и забрала его.

По предварительной информации, 28 мая после 10 часов утра пенсионерка забрала с прилавка сельскохозяйственного рынка на улице Тельмана кошелёк. Его забыла предыдущая покупательница. Внутри были 10 000 рублей и смартфон. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители просят пожилую женщину, забравшую кошелёк, самостоятельно обратиться в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Если вы узнали пенсионерку, информацию просьба сообщать по телефонам: 8-983-587-61-53 либо 8 (3902) 23-66-56.

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