В Абакане из-за замыкания проводки сгорел дом

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Брусовой дом и надворная постройка загорелись накануне в девятом часу вечера в 10 микрорайоне Абакана.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РХ, на момент прибытия огнеборцев здания горели по всей площади — 92 кв.м. Пожар поздно обнаружили. К тому же, распространению огня способствовал взрыв газового баллона.

Хозяйка находилась на месте происшествия, пострадавших нет. Дом сгорел почти полностью. На ликвидацию последствий пожара ушло более 2,5 часов.

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

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