В Хакасии для большегрузов вводят ограничения

При температурах воздуха свыше 32 градуса по Цельсию машины, перевозящие тяжёлые грузы по республиканским трассам, имеют право передвигаться только с 22 часов до 10 часов.

Временное ограничение действует в Хакасии для большегрузов с 1 июня по 31 августа. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работах, сообщили в пресс-службе минтранса РХ. Требование необходимо для того, чтобы сохранить целостность покрытия автомобильных дорог.

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