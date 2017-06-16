В Хакасии молния вновь стала причиной возгорания в лесу

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На территории Майнского участка Усть-Бюрского лесничества возник пожар. Его обнаружили на малой площади – восемь соток. Очаг тушат девять человек с помощью двух единиц лесопожарной техники.

Сегодня лесные огнеборцы оперативно ликвидировали два грозовых пожара в Абазинской тайге.  В нынешнем сезоне восемь возгораний вызвано грозой. А в остальных  случаях виноват так называемый человеческий фактор. С начала пожароопасного сезона в Хакасии произошел 21 лесной пожар. Общая площадь – около 230 гектаров. В прошлом году на 16 июня было зарегистрировано 28 пожаров на площади 458 гектаров, сообщили в пресс-службе Минприроды Хакасии.

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