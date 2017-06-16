В Хакасии назвали районы с хорошими дорогами

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики подвели итоги комплексных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Комиссия оценила уровень содержания дорог и готовность к эксплуатации в летний период. Практически во всех районах Хакасии имеются проблемы с техническими средствами организации дорожного движения. В некоторых местах повреждены знаки, что затрудняет их восприятие. Кроме того, эксперты обратили внимание на наличие мусора и нескошенной травы на обочинах и в полосе отвода. Замечания коснулись всех подрядных организаций без исключения. Тем не менее, комиссия определила лучшие дорожные организации. Ими стали Таштыпское ДРСУ, Орджоникидзевское ДРСУ, Ширинское ДРСУ, сообщает пресс-служба минтранса РХ.

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