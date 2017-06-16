В Хакасии ожидается сильная жара до + 37 градусов

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Экстренное предупреждение: в республике 18-22 июня температура воздуха поднимется до +37 градусов. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности на улице, дачах и отдыхе, а также быть крайне осторожными в обращении с огнем.

Самое опасное солнце с 11 до 16 часов. В жаркую погоду не исключаются риски возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Пожарная опасность может повыситься до пятого класса. Будьте осторожны за рулем. В жару можно быстро утомиться, снижается внимательность и бдительность, что может привести к ДТП. Если резко почувствовали себя плохо, остановите машину в тени, отдохните, попейте воды, намочите платок водой и протрите лицо и шею. Желательно не усердствовать с физической нагрузкой. Пожилым людям и маленьким детям, а также людям, страдающим гипертоническими заболеваниями, не рекомендовано находиться на улице в жару, лучше остаться дома. Выходя на улицу, наденьте на голову панамку, косынку, шляпу чтобы избежать солнечного удара. Носите светлую и легкую одежду из натуральных материалов. При отдыхе на водоемах купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, не злоупотребляйте алкоголем, не оставляйте детей без присмотра. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами с высокой степенью защиты, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

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