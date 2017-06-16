В Хакасии подвал школы-интерната переоборудовали в овощехранилище

Работу учебного заведения в Бее оценила и.о. министра образования и науки Хакасии Галина Салата.

Галина Салата проверила работу по подготовке к новому учебному году.

- Бейская школа-интернат – одна из лучших сельских школ республики, - отметила она. - Здесь создают комфортные условия для обучения детей. Дирекция не ждет постоянных финансовых вливаний, а привлекает средства за счет конкурсов грантовой поддержки. Нынче школа получила от меценатов оборудование на сумму более миллиона рублей.

Для улучшения питания педагоги и воспитанники посадили более 130 грядок моркови, лука, свеклы. Традиционно высадили картофель. Храниться урожай будет в подвале, который капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба минобрнауки Хакасии.

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