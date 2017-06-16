В Хакасии принимают заявки на конкурс «100 лучших товаров России»

До 30 июня в Республики Хакасия продлится прием заявок на участие в конкурсе качества «100 лучших товаров России» и его региональном этапе.

В республике его проводит Хакасский центр стандартизации. Для производителей конкурс - это независимая экспертная оценка качества товара или услуги, общественное признание достигнутых успехов. Для потребителей – возможность осознанного выбора товаров или услуг и повышение уровня информированности населения о качестве товаров и услуг, производимых в республике. В конкурсе шесть номинаций: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения. Победители республиканского конкурса будут иметь возможность участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Предприятия, признанные победителями на федеральном уровне, имеют право в течение 2-х лет размещать логотип программы на товарах, сообщает пресс-служба минэкономики Хакасии.

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