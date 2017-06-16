В Хакасии проверяют заготовителей металлолома

Специалисты министерства экономики Хакасии проверяют, соблюдают ли предприятия требования для переоформления лицензии.

Лицензия на сбор металла бессрочна. Однако действует она только на тот пункт приема, который в ней указан. Так, например, ООО «Хаквтормет» добавил новый вид работ. Раньше предприятие занималось заготовкой, переработкой и реализацией только черных металлов, теперь же данная деятельность будет осуществляться и в отношении цветных. Соответственно, лицензию на сбор лома придется получать заново.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики республики, чтобы получить лицензию предприятие должно отвечать ряду требований и подтвердить их документально. В частности, предприятие должно быть зарегистрировано (ИП, ООО или иная форма), иметь свою площадку с твердым покрытием и документы, подтверждающие право ее использования. Также в распоряжении предприятия должно быть здание для офиса, оборудования и сотрудников, право использования которого также подтверждается документами.

Необходимо иметь оборудование для контроля уровня радиоактивности металла (дозиметр), для его взвешивания, а также пресс или пресс-ножницы для формирования пакетов лома. На все оборудование необходимо иметь документы. Необходим квалифицированный персонал. И на предприятии должны вестись специальные записи о приеме, учете и транспортировке лома.

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