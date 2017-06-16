В Хакасии пьяный мужчина угнал и разбил иномарку

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Угон Toyota Corona был совершен от дома на улице Победы в селе Аскиз.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, преступный умысел у пьяного прохожего возник, когда он увидел ключи в замке зажигания чужой иномарки. Дверь машины была не заперта. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый решил прокатиться.

Проехав пару метров, водитель угнанной машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». После ДТП пьяный мужчина попытался скрыться, но его задержали полицейские.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее угонщик уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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