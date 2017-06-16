В Хакасии в лагере «Беркут» отдыхают сироты и дети –инвалиды

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заехали лагерь «Беркут», расположенном в хвойном бору Алтайского района.

 

 

 

 

 Среди них сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды. Целый месяц школьники будут отдыхать по программе «Молодежная Ассамблея народов Хакасии-2017».

Дети и подростки узнают о культурных традициях и обычаях народов, проживающих в Хакасии, обучатся национальной хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству и играм. Также ребята освоят основы языковой практики хакасского, немецкого, польского, еврейского, корейского языков и научатся вести мини-диалоги. Как рассказали в  министерстве социальной защиты Хакасии,  ребят также  познакомят  с  заповедными территориями. Всего этим летом отдохнут около 20 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Многие ребята получат путевки со скидкой от  50 до 100 процентов.

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