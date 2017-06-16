В Хакасии ветераны войны получают сертификаты на жилье

16.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В этом году 12 ветеранов Великой Отечественной войны получили из федерального бюджета по 1 миллиону 204 тысячи рублей на приобретение жилья.

 

 

Из них  четверо уже справили новоселье. Это жители Черногорска, Боградского, Бейского, Орджоникидзевского районов.  

 - До конца года гарантийные письма получат еще три ветерана Великой Отечественной войны. Сейчас ожидаем поступления средств из федерального бюджета, - сообщила  заместитель министра социальной защиты РХ Ирина Шаповаленко.

Дополнительно к сертификату по инициативе главы Хакасии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставляются выплаты из регионального бюджета для приобретения жилья, максимальный размер которых  -  252 тыс. рублей.

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