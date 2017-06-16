В Хакасском селе увековечили имя ветерана-медработника

Алексею Михайловичу Васильеву — основателю медицины в аале Доможаков Усть-Абаканского района, в этом году исполнился 91 год. В честь этого события на врачебной амбулатории в селе появилась именная надпись.

Поздравить ветерана и его коллег с этим знаменательным событием в аал Доможаков приехали министр здравоохранения Владимир Костюш, полномочный представитель главы Хакасии Татьяна Раменская, заместитель председателя Верховного Совета Республики Хакасия Светлана Могилина, заместитель Главы Усть-Абаканского района Елена Баравлева. Алексей Васильев, которому в этом году исполнился 91 год, начал свою работу в аале Доможаков в 1948 году. На протяжении 53 лет трудился в здравоохранении Усть-Абаканского района. Ветеран имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией», 12 юбилейных медалей. В 1988 году Алексею Михайловичу присвоено звание «Отличник здравоохранения».

- Шел третий год после войны, время тяжелое. Местные жители встретили меня хорошо, здесь не было больше ни одного медика. Самое тяжелое в той работе было то, что приходилось ходить пешком по деревне, чтобы лечить людей, - поделился воспоминаниями Алексей Михайлович. – Я благодарен, что медики, все здравоохранение и местные власти, оценили мой труд, а я проработал здесь более полувека.

- Всегда, в любой ситуации – и на коне или пешком, в зной или в стужу, вы оказывали медицинскую помощь и спасали жизни людей. Спасибо Вам за то, что вы есть, и за то, что вы сделали, – поблагодарил ветерана министр здравоохранения. – Живите долго, ведь вы нужны молодежи. Своим трудом, своим примером Вы учите нас, как жить и работать.

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