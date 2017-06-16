Владимир Штыгашев укрепляет позиции в медарейтинге

Председатель Верховного Совета Хакасии по итогам мая прибавил 4 позиции в рейтинге глав законодательных собраний.

Независимая исследовательская компания в области СМИ подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2017 года. На этот раз в списке председатель Верховного Совета Хакасии оказался на 50 месте. За месяц Владимир Штыгашев поднялся на 4 позиции вверх.

Лидерами медиарейтинга стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Республика Крым). Обладатель первого места отметился в СМИ сообщеием о том, что спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетных граждан Санкт-Петербурга. Также средства массовой информации сообщали, что Вячеслав Макаров раскритиковал внешний вид сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре. Помимо этого, он сделал замечание депутату Борису Вишневскому за то, что тот пришёл на заседание без георгиевской ленты.

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