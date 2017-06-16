Хакасия масштабно отметит столетие первых съездов хакасского народа

По поручению главы республики Виктора Зимина создана рабочая группа, которая утвердила план мероприятий к юбилейной дате.

В течение года в республике пройдут книжные выставки. В школах и загородных лагерях проведут тематические уроки, классные часы, краеведческие чтения, творческие конкурсы. В муниципальных музеях можно будет увидеть передвижной выставочный проект, а на здании Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории установят мемориальную доску хакасскому учёному Степану Майнагашеву, впервые издадут каталог работ хакасских художников.

Кроме того, в Хакасии пройдёт тематическая научная конференция. Её участники посетят аал Чарков Усть-Абаканского района (место проведения одного из первых съездов), Чарковскую школу, Уйбатский чаатас и Салбыкский курган. К конференции аал благоустроят, планируется грейдирование автодороги от станции Капчалы до Чаркова, установка дорожных знаков на хакасском языке, сообщает пресс-служба министерства национальной и территориальной политики РХ.

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