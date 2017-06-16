Жителя Абакана, висевшего на строительном кране, увезли в психушку

Мужчина забрался на стрелу крана, кричал что-то невразумительное, после чего начал спускаться по тросу и в конце упал.

Накануне в конце рабочего дня мужчина через забор перелез на неохраняемую территорию промышленной базы на улице Гагарина и забрался на кран. На стреле мужчина начал вести себя неадекватно. что-то кричать. Очевидцы вызвали спасателей. На место также приехали полицейские и пожарные.

Мужчина на стреле отпинывался от спасателей, продолжал кричать и желающим помочь в руки не давался. Через некоторое время человек со странным поведением стал самостоятельно медленно спускаться по тросу и рухнул на землю. Мужчина не пострадал. Однако его госпитализировали в психоневрологический диспансер.

Участковому абаканец 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкие хищения, сказал, что занимается спортом, но турники ему надоели и захотелось экстрима.

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