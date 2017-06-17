Виктор Зимин рассказал о привлекательности Хакасии «Интерфаксу»

"Интерфакс" опубликовал интервью с главой Хакасии, в котором Виктор Зимин рассказал об инвестиционной и туристической привлекательности республики.

- Виктор Михайлович, в ближайший месяц Хакасия намерена провести два крупнейших мероприятия международного уровня - культурно-туристский форум "Сибер Ил" и эколого-этнический фестиваль театров кукол "Чир Чайаан". Сегодня это уже устойчивые культурные бренды вашего региона. Как идет подготовка?

- До начала столь знаковых для республики и для России мероприятий осталось совсем немного времени. 29 июня у нас стартует седьмой по счёту Международный культурно-туристский форум "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития" - "Сибер Ил". А буквально через несколько дней, 2-3 июля, в рамках культурной программы форума начнётся девятый Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол "Чир Чайаан". Эти мероприятия уже получили общественное признание в России и за рубежом. Но это не только престиж республики, но и серьёзная ответственность. Поэтому к форуму и фестивалю готовимся так, чтобы провести их достойно и на высочайшем уровне.

Как и в предыдущие годы, ждём много гостей из других стран. Например, на музейную секцию форума приезжают специалисты из Голландии и Финляндии. Их приезд стал возможен благодаря поддержке Международного совета музеев в России. Министерство иностранных дел помогает в организации приезда гостей специальной сессии "Великий шелковый путь на пространстве Шанхайской организации сотрудничества". В культурной программе форума будет гость из Италии - солист театра Ла Скала Альдо Капуто и дирижер из Америки Кристиан Кнапп. К ним присоединятся наши большие друзья - солисты Мариинского театра Василий Герелло, Татьяна Павловская и Юлия Маточкина. Они выступят на традиционном концерте в честь Дня Республики Хакасия. Звёзды оперной сцены с удовольствием приезжают в Хакасию и дарят свое творчество жителям республики.

Что касается любимого многими фестиваля "Чир Чайаан", то для участников и зрителей также стремимся сделать максимально интересную программу. У фестиваля был перерыв - три года. Сегодня театралы Хакасии и наших соседних регионов с нетерпением ждут приезда известных зарубежных и российских творческих коллективов. И здесь особенно отмечу, что все мероприятия проводятся при весомой помощи бизнес-партнёров республики и активной поддержке Правительства России.

- Форум "Сибер Ил" состоится седьмой раз подряд. Чем его повестка будет отличаться от предыдущих лет? Какие моменты станут основными?

- Тема предстоящего форума - Великий Шелковый путь. Сегодня это международный тренд в работе по интеграции культурно-туристских объектов в межрегиональные и транснациональные туристические маршруты. Как раз "Шелковый путь" и является одним из таких маршрутов, объединивший территории, по которым исторически проходили древние караванные пути. Этот туристический проект играет ключевую роль в межкультурных и экономических взаимоотношениях между Россией, Китаем и странами СНГ. В России координатором этого направления определена Хакасия. Официально об этом было заявлено в декабре 2016 года на V Международном Санкт-Петербургском культурном форуме. Менее чем за год мы разработали интереснейшие туристические маршруты, которые, кстати, будут презентованы на форуме. Свои наработки в рамках проекта "Великий шелковый путь. Сибирская дорога" представят еще три сибирских региона - республики Алтай, Тува и Кемеровская область.

На форуме мы официально откроем республиканский музейно-культурный центр, строительство которого поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Это крупнейший музейный центр за Уралом. Просто красавец по своей архитектуре с экспозиционной площадью больше 20 тысяч квадратных метров. В прошлом году мы открывали центр только на время проведения Форума для реализации федерального проекта - фестиваля сувенирной продукции музеев России от Балтики до Тихого океана. И мы гордимся, тем, что в этом мероприятии принимал личное участие министр культуры России Владимир Мединский. На этот раз впервые для жителей и гостей Хакасии в нашем музейно-культурном комплексе будет работать художественная выставка Международного арт-симпозиума из собраний Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В экспозиции представлены работы художников из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и России.

- Сколько планируете привлечь участников в этом году, и кто из почетных гостей ожидается?

- Как и в предыдущие годы, мы ожидаем много гостей. Представителей федерального министерства культуры - заместителя министра Олега Рыжкова и директора Департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову. Ждём представителей от регионов, деятелей культуры и искусства, которые с большой радостью приезжают в нашу республику. Так, например, Алексей Бегак - художник, архитектор, ведущий телеканала "Культура" уже в третий раз станет модератором пленарного заседания. Подтвердил своё участие в форуме внук известного советского писателя Михаила Шолохова - заместитель председателя комитета Государственной Думы России по культуре, президент Российского комитета Международного совета музеев Александр Шолохов. Он проведёт заседание президиума ИКОМ России с участием директоров и представителей крупнейших музеев страны, среди которых и Государственный Эрмитаж.

Снова приедет в Хакасию знаменитый российский актер Михаил Пореченков. В прошлом году, после участия в форуме, Михаил Евгеньевич предложил провести в нашей Хакасии кинофестиваль "Святая Анна - регионы". На этот раз Пореченков планирует привезти с собой уже коллег по цеху - известных российских актеров и режиссеров. Переговоры с ними активно ведутся. Но пока сохраню интригу и не буду называть всех имён.

- Чем удивит публику "Чир Чайаан"? Сколько гостей и откуда прибудет в Хакасию?

- "Чир Чайаан" очень любят зрители, именно поэтому фестиваль широко известен не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Ожидаем, что на фестиваль приедут около трёхсот гостей. В том числе коллективы из Голландии, Испании, Японии и, конечно, из разных уголков России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Кемерово, Озерска и Красноярска.

По оценке министерства культуры России, это один из лучших театральных фестивалей в стране. В этом году благодаря поддержке на федеральном уровне к нам приедут "Большие гастроли". Российский академический Молодежный театр в рамках фестиваля "Чир Чайаан" покажет сразу несколько своих спектаклей, а Большой театр кукол из Санкт-Петербурга подарит юным театралам постановку на экологическую тему.

Благодаря серьёзной спонсорской поддержке, жители и гости Хакасии второй раз смогут увидеть необычный театр из Голландии Close-Act. Впервые он приехал в Абакан в 2014 году, и так впечатлил нашу публику, что было принято решение повторить их представления. Мы продолжаем активное сотрудничество с департаментом культуры министерства обороны России. Театр Российской армии привезет в столицу Хакасии постановки и для взрослых, и для детей.

Ещё одна особенность в том, что в этот раз зрители фестиваля смогут посмотреть абсолютно все постановки. Афиша составлена так, чтобы спектакли не пересекались по времени, как это было в прошлые годы. Еще одним новшеством станет работа театральной лаборатории, в которой известные режиссеры поделятся и обменяются опытом, создадут эскизы для будущих спектаклей. Это новый формат, и уверен, что гостям и участникам такие мастер-классы придутся по душе.

- Какой отдачи вы ожидаете от мероприятий? Есть ли "материальная" заинтересованность? Что может получить от этого регион?

- С каждым годом инвестиционная и туристическая привлекательность к Хакасии растет. Сегодня "Чир Чайаан" и "Сибер Ил" - это устойчивые культурные бренды республики. С помощью таких событий всё больше людей открывают для себя нашу территорию как уникальную и самобытную многонациональную республику со своим колоритом, богатым историческим и археологическим наследием. Кстати, именно у нас насчитывается около 30 тысяч памятников древности. Поэтому не зря нашу республику называют "археологической Меккой". Благодаря форуму и фестивалям мы расширяем сотрудничество. На этот раз правительство Хакасии подпишет соглашение с Государственным музеем народов Востока, Международным советом музеев России и Российской ассоциацией международного сотрудничества. В рамках проекта "Великий шелковый путь. Сибирская дорога" планируем подписать четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере межрегионального взаимодействия между республиками Хакасия, Алтай, Тува и Кемеровской областью.

- Привлечение такого количества гостей требует не только их размещения и создания определенных условий, но и обеспечение их безопасности. Какова ситуация со всеми этими моментами?

- Это важные вопросы, и мы всегда уделяем им особое внимание. Весь необходимый комплекс мер по обеспечению безопасности в обязательном порядке будет предпринят и в этом году. У нас очень гостеприимная, комфортная республика, которая входит в число наиболее стабильных и безопасных регионов страны. Мы этим очень дорожим. Поэтому хочу пожелать всем участникам и гостям форума и фестиваля с пользой прекрасно провести время в республике, побольше узнать о Хакасии, о доброжелательных людях, которые живут на этой древнейшей земле, которую многие с любовью называют солнечная Хакасия. Я приглашаю всех посетить наш гостеприимный и красивейший регион в России!

Интерфакс

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