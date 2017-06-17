Леса Бурятии в огне: площадь пожаров увеличивается

За сутки огонь распространился на территорию в 1,2 тысячи гектаров.

В регионе действует режим ЧС. Сегодня спасатели тушат пять очагов возгораний в Кабанском, Курумканском, Северо- Байкальском районах, сообщает агентство лесного хозяйства Бурятии.

За прошедшие сутки в республике ликвидировали три лесных пожара в Муйском районе и в пригороде Улан-Удэ на общей площади около 146 гектаров. На огневых точках работали более 280 человек – сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи, а также пожарные-парашютисты. Задействовано 48 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

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