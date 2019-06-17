Лолита высказалась после скандала с шуткой Цекало о Крыме



Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами продюсера.

По мнению Микитенко, данная шутка свидетельствует о том, что Украину "планировали распилить рано или поздно". При этом она назвала независимость страны иллюзией.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!" — заявила Милявская в интервью kp.ru.



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