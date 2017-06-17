На параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок

17.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Во время парада в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II из-за жары потеряли сознание пятеро гвардейцев, сообщила официальный представитель сухопутных сил королевства.

«Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат», - сказала она. По словам представителя сухопутных сил, день выдался «чрезвычайно жарким». Всех пострадавших военных быстро привели в себя, напоили водой, оказали медпомощь, передает ТАСС.

О том, что упали именно пять гвардейцев, сообщили несколько агентств. Daily Express также разместила фотографии с лежащими на земле гвардейцами рядом со стройными рядами военных.

Во время парада температура поднималась до 27 градусов.

 

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