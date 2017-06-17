Обладательницей гитары на фестивале «Солнцеворот-2017» стала бард из Абакана

Победительницей итогового турнира на приз главы Абакана стала Елена Соломатова.

Финальный конкурс прошел в три этапа, на каждом из которых жюри выбирало участников, проходящий в следующий тур. За главный приз фестиваля авторской песни «Солнцеворот-2017» в третьем круге финала боролись: дуэт из Красноярска, абаканский квинтет бард-студии «Соло» и Елена Соломатова из Абакана. Она и открыла завершающий этап конкурса. Исполнительницу встретили бурными овациями.

- Крайне самонадеянно и смело после Высоцкого и Булата Окуджавы петь авторскую песню, но я решила спеть вам свою песню. Это часть моей жизни. Произведение называется «Первая женщина моего сына», - сказала со сцены Елена Соломатова.

После выступления всех участников, на сцену вышел глава города Николай Булакин, чтобы назвать имя победителя. Мэр отметил, что в этот раз главный приз — концертная гитара чешской фирмы «Кремона», останется в Абакане, после чего объявил и поздравил победительницу завершающего конкурса.

Елена Соломатова поблагодарила всех зрителей и отдельно своего мужа.

- Спасибо огромное всем за то, что живете с нами этими песнями! - добавила победительница бард-турнира.

В завершение мероприятия по традиции опустили флаг с символикой «Солнцеворота». Неофициальная часть продолжилась выступлениями всех желающих участников и их учеников в программе «Свободный микрофон».

Напомним, открытый городской фестиваль авторской песни «Солнцеворот-2017» прошел в Абакане в 19-й раз с 15 по 17 июня. Исполнители из разных сибирских регионов выступили в парках: «Орленок», «Преображенском» и палаточном городке в ПкиО Абакана, где состоялось ключевое мероприятие.

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