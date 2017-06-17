Певица Елена Темникова споет в новом музее в Хакасии

17.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Поп-звезда выступит на фестивале электронной музыки SOLARBASS-2017.

Заманить певицу в Абакан отказалось не так просто. Переговоры велись полгода. В итоге вокалистка согласилась стать главным хедлайнером фестиваля электронной музыки. Выбор на эту исполнительницу пал не случайно. Девушка работает в стиле Deep, пишет агентство "Хакасия Информ". На официальном сайте певицы Абакан пока не значится в графике гастрольной деятельности. Но организаторы уверены, 2 июля Темникова выйдет на концертную площадку республиканского музейно-культурного центра.

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